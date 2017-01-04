"Ростовсько-українське відрядження": волонтери вирахували російських танкістів на Донбасі (фото)

Його ім'я - Максим Вікторович Іванов, йдеться у розслідуванні волонтерської спільноти InformNapalm.

Судячи з фотодобірки волонтерів, влітку-восени 2014 року в складі батальонно-тактичної групи 17-ї ОМСБр Іванов перебував у "ростовсько-українському" відрядженні, за підсумками якого і був нагороджений медаллю "За відвагу" №64890 указом президента РФ від 24 грудня 2014 року.

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"Фігурант позує у нестатутній формі в польовому таборі сил вторгнення на тлі танків Т-72Б3, САУ МСТА-С і бойової техніки БТГр 17-ї бригади з вже добре знайомими нам ідентифікаційними знаками у вигляді білих кіл", - розповіли волонтери.

Вивчивши контакти Іванова, в InformNapalm знайшли низку профілів його товаришів зі служби із серією цікавих фотографій, які відображають як хронологію, так і географію "ростовсько-українського відрядження" танкової складової БТГр 17-ї мотострілецької бригади.

Серед них: Станіслав Мусієнко, Павло Дикий, Павло Махотін.

Раніше волонтери вирахували російських військових, які розгортали засоби ППО на Донбасі.