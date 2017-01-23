Російське командування наказало бойовикам оформляти ліквідованих на Донбасі найманців як постраждалих від нещасних випадків

Російське командування наказало підконтрольним бойовикам оформлювати бойові втрати на сході України у вигляді постраждалих унаслідок нещасних випадків.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Зростає кількість втрат особового складу з’єднань та частин 2 армійського корпусу (Луганськ) збройних сил РФ. З метою розміщення вбитих та поранених військовослужбовців командування 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 армійського корпусу звернулося до командування корпусу з пропозицією щодо розгортання додаткового шпиталю на базі відомчої лікарні шахти ім. Менжинського. Пропозицію було відхилено командуванням російських окупаційних військ з огляду на скорочення фінансування та відсутності коштів на його утримання», – стверджується в повідомленні.

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За інформацією розвідки, військовослужбовцям 6 окремого мотострілецького полку пропонується доставляти вбитих та поранених до найближчих цивільних лікарень та медичних пунктів. Командуванням 2 армійського корпусу наказано приховувати втрати шляхом оформлення поранених та вбитих як постраждалих унаслідок нещасних випадків.

«Прийняття рішення про надання медичного забезпечення військовослужбовцям полку на базі цивільних лікарень викликало обурення особового складу та призвело до збільшення кількості бажаючих звільнитися за будь-яких умов», – заявили в ГУР.

Як повідомляв УНІАН раніше, російські війська поступово відходять з Донбасу на територію РФ. Про це повідомив радник глави МВС Ілля Кива.

"Зараз Росія відводить частково свої війська. Вона почала, і цей рух є. Але останнім часом вона так добре побудувала логістику, що при початку наступу ЗСУ або якщо буде політична або окрема воля, вони так само наростять свою присутність", - розповів він.

За словами Киви, які підтверджуються даними розвідки, зараз російські війська поступово відходять з Донбасу на територію РФ, а це свідчить про те, що Кремль послаблює свій контроль за цими територіями.