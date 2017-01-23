Волонтер про просування ЗСУ на Донбасі: вже непогано видно передмістя Дебальцевого

Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Юрій Мисягін.

Читайте також"Навіть бронежилети і каски не врятували": Жебрівський розповів про загиблих військових унаслідок грудневих боїв на Донбасі

"Під час важких боїв на Світлодарській дузі бійці 54-ї бригади взяли під свій контроль "той самий ліс" й подальше просування вперед на сусідніх ділянках передової", - розповів він.

За словами волонтера, за останній місяць 54-а бригада добре просунулася вперед: "вже непогано видно передмістя Дебальцевого".

"А з деяких позицій відстань до нього не більше 6 км", - додав Мисягін.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Донбасі ще півкілометра української землі звільнені від окупантів. Українські військові просунулися вперед у напрямку Стаханова і зайняли нові позиції, на яких досі були бойовики.

Стахановський напрямок – не єдине місце, де українські війська змусили ворога відступити. Зона відповідальності 46-го батальйону "Донбас-Україна" з іншого боку Світлодарського водосховища. Раніше тут українських військ не було. Тепер й на Горлівському напрямку є кілька нових укріплених районів.