На Світлодарській дузі піхота ЗСУ "зробила крок вперед" - волонтер

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін.

"На Світлодарській дузі наша піхота "трішки підрівняла" передові позиції", - йдеться у його повідомленні.

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За словами волонтера, це означає, що десь лінія фронту вирівнялася, а десь ЗСУ знову трохи перегнули й "зробили крок вперед".

"І все в рамках Мінських домовленостей", - додав Мисягін.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Донбасі ще півкілометра української землі звільнені від окупантів. Українські військові просунулися вперед у напрямку Стаханова й зайняли нові позиції, на яких досі були бойовики.