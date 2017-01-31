Глава СММ ОБСЄ закликав сторони негайно припинити бойові дії в районі Авдіївки

Про це йдеться у заяві Апакана, оприлюдненій на сайті місії ОБСЄ.

«Ескалація в районі викликає серйозне занепокоєння, дуже потерпає цивільне населення», - сказав він.

Апакан наголосив, що «насильство у таких масштабах, що тягне за собою людські жертви, є неприйнятним, і захист цивільного населення повинен мати першочергове значення».

За його словами, СММ повідомили про жертви серед цивільного населення і пошкодження житлових будинків та інфраструктури.

Він підкреслив, що трикутник «Авдіївка – Ясинувата - Донецький аеропорт» вже давно перебуває у епіцентрі бойових дій, і СММ ОБСЄ фіксує тисячі порушень режиму припинення вогню щоденно, в тому числі з використанням заборонених видів озброєння.

Апакан закликав сторони негайно припинити вогонь і вивести заборонене озброєння за межі узгоджених ліній.

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Він також закликав сторони приділити пріоритетну увагу захисту цивільного населення.

Глава СММ підкреслив, що вкрай важливо, аби спостерігачі місії негайно отримали безпечний і безперешкодний доступ до постраждалих районів для перевірки дотримання зобов'язань сторін щодо припинення вогню і відведення озброєння.

Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня дуже активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали, й не погоджуються припинити вогонь.

Загалом загострилась ситуація по всій лінії розмежування. За даними штабу АТО, з 29 січня внаслідок бойових дій загинуло семеро українських військових, понад 30 зазнали поранень.

30 січня Авдіївка через обстріли залишилася без водо-, електро- і теплопостачання. Внаслідок відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції. У місті оголошено надзвичайний стан.