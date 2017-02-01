Сапери почали розмінування ліній електропередач в Авдіївці

Як повідомляє прес-служба ДСНС, до відповідних робіт залучено 2 піротехнічні розрахунки та 2 аварійні бригади для ремонту високовольтних ліній. Також у місті працюють піротехнічні групи.

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У ДСНС зазначили, що теплопостачання в Авдіївці здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі на природному газі, температура теплоносія в тепломережі – 50 градусів тепла, в квартирах температура повітря – 15 градусів тепла. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 5 генераторів ДСНС (в резерві знаходяться 12 генераторів різної потужності, додатково залучено 3 потужних пересувних електростанції), йдеться в повідомленні.

Водопостачання жителів міста на цей час здійснюється за графіком 2 рази на добу. Для електроживлення насосної станції і подачі питної води із резервуарів встановлено генератор великої потужності, який доставлено підрозділами ДСНС Запорізької області.

У місті також організовано підвезення питної та технічної води для населення.

В Держслужбі також інформують, що впродовж минулої доби із Авдіївської міської лікарні перевезено до центральної районної лікарні м. Костянтинівка 15 тяжкохворих осіб. Здійснено евакуацію 20 людей похилого віку з будинку для престарілих до смт Білецьке Добропільського району.

Крім того, сьогодні трьома автобусами перевезено 77 людей (з них 19 дорослих та 58 дітей) до пансіонатів «Перлина Донеччини» та «Смарагдове містечко» до Святогірська. Також доправлено до Покровська 13 людей, з них 3 дитини, до Маріуполя - 11 людей, з них 4 дитини.

Водночас розгорнуто 11 пунктів обігріву, 3 військові польові кухні.

Всього до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт залучено 260 осіб та 60 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, російські війська та контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня розпочали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

У місті пошкоджено багато житлових будинків, проблеми з електрикою, водою і опаленням.

Сьогодні опівдні голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантії припинення вогню в районі Авдіївки.