Ремонтники розпочали відновлювальні роботи систем електропостачання Авдіївки
15:20, 01 лютого 2017Війна
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Ремонтники розпочали відновлювальні роботи систем електропостачання Авдіївки.
Ремонтники розпочали відновлювальні роботи систем електропостачання Авдіївки / dsns.gov.ua
Про це повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко в Фейсбук.
«Ремонтники розпочали відновлювальні роботи систем електропостачання Авдіївки - доповів президентові Павло Жебрівський. Щоб потрапити на місце, довелося задіяти саперів»,- написав речник.
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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні заявив, що рятувальники та електротехнічні бригади Державної служби з надзвичайних ситуацій отримали дозвіл на проведення огляду, розмінування та необхідних робіт з відновлення енергопостачання Авдіївки.
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