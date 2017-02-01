Про це повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко в Фейсбук.

«Ремонтники розпочали відновлювальні роботи систем електропостачання Авдіївки - доповів президентові Павло Жебрівський. Щоб потрапити на місце, довелося задіяти саперів»,- написав речник.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні заявив, що рятувальники та електротехнічні бригади Державної служби з надзвичайних ситуацій отримали дозвіл на проведення огляду, розмінування та необхідних робіт з відновлення енергопостачання Авдіївки.