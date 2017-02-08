У "ДНР" заявили, що "Гіві" був знищений з вогнемета "Шмель"
Ватажок "батальйону "Сомалі" Михайло Толстих з позивним "Гіві" був знищений в результаті пострілу з реактивного піхотного вогнемета "Шмель".
Таку попередню інформацію повідомили в "оперативному командуванні "ДНР", передають ресурси бойовиків.
"За попередніми даними, ліквідація "Гіві" сталася в результаті підриву з реактивного піхотного вогнемета "Шмель", — сказав співрозмовник сайту терористів.
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Нагадаємо, в "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" Михайла Толстих "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель".
Начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін підтвердив інформацію про знищення бойовика «Гіві».
У свою чергу в Кремлі заявили про непричетність російської сторони до знищення в тимчасово окупованому Донецьку бойовика Михайла Толстих на прізвисько «Гіві».