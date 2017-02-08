У поліції Донецької області підтвердили інформацію про знищення "Гіві" (відео)

Про це він сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Можу підтвердити, що поліція Донецької області має інформацію про те, що сьогодні зранку був убитий терорист «Гіві», - зазначив Аброськін.

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Як повідомляв УНІАН, у терористичному угрупованні «ДНР» заявили про смерть ватажка бойовиків Михайла Толстих на прізвисько «Гіві». За даними інформресурсів бойовиків, він загинув "внаслідок теракту" сьогодні, 8 лютого, о 06.12 в Донецьку.

Також росЗМІ опублікували перше відео з місця ліквідації "Гіві". На записі видно, що будівля сильно пошкоджена, імовірно, вибухом. Вибиті вікна, в деяких місцях вилетіли й частини стіни між ними. Повідомляється, що після вибуху почалася пожежа, яку вже ліквідовано. На місці працюють пожежники і місцеве "МНС".