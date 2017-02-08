У Кремлі заявили про непричетність російської сторони до ліквідації бойовика "Гіві"

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи є ліквідація цього бойовика результатом місцевих розбірок, дій російських або українських спецслужб?

«Ми абсолютно й достатньо однозначно виключаємо й відкидаємо звинувачення на адресу російської сторони до цього. Про це не може бути й мови», - стверджує Пєсков.

За його словами, ті, хто стоять за спробами дестабілізувати ситуацію, повинні бути виявлені в ході слідчих дій, які проводяться на місці.

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При цьому, на запитання, чи буде Москва надавати допомогу в розслідуванні, Пєсков сказав: «Я не можу вам сказати, я не володію такою інформацією».

«Очевидно, йдеться про спробу дестабілізувати ситуацію на Донбасі. Безумовно, ми сподіваємося, що є певний запас міцності, і тим, хто стоїть за такими вбивствами, не вдасться призвести до подальшої ескалації. Ситуація й без того залишається дуже напруженою у зв'язку з агресивними діями, які застосовуються українською стороною», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, у терористичному угрупованню «ДНР» заявили про смерть ватажка бойовиків Михайла Товстих на прізвисько «Гіві». За даними інформресурсів бойовиків, він загинув в результаті теракту" сьогодні, 8 лютого, в 06.12 в Донецьку.