Сьогодні троє українських військових загинуло, четверо отримали поранення – штаб АТО
За день в районі проведення антитерористичної операції троє українських військових загинули, четверо – поранені.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.
«Загалом зафіксовано 35 обстрілів. На жаль, троє наших військових загинуло, четверо – поранено», - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що на Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів російсько-окупаційні війська обстрілювали Авдіївку, Кам’янку, Піски, Зайцеве, Верхньоторецьке. З гранатометів та стрілецької зброї знову ж – Кам’янку, Зайцеве, Авдіївку, Піски. По Зайцевому вогонь вів снайпер.
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На Луганському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти обстріляли Кримське. З гранатометів та стрілецької зброї – Лобачеве та Новоолександрівку.
На Маріупольському напрямку зі 120 міліметрових мінометів загарбники обстрілювали Широкине, а з гранатометів та стрілецької зброї – Мар'їнку, Новоселівку, Водяне, Лебединське, Широкине, Павлопіль, Гнутове. По Широкиному вели вогонь БМП противника. З протитанкових ракетних комплексів обстріляли Богданівку.