Сьогодні троє українських військових загинуло, четверо отримали поранення – штаб АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Загалом зафіксовано 35 обстрілів. На жаль, троє наших військових загинуло, четверо – поранено», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів російсько-окупаційні війська обстрілювали Авдіївку, Кам’янку, Піски, Зайцеве, Верхньоторецьке. З гранатометів та стрілецької зброї знову ж – Кам’янку, Зайцеве, Авдіївку, Піски. По Зайцевому вогонь вів снайпер.

Читайте такожВійськовий розповів про найстрашніші моменти під час оборони Авдіївки

На Луганському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти обстріляли Кримське. З гранатометів та стрілецької зброї – Лобачеве та Новоолександрівку.

На Маріупольському напрямку зі 120 міліметрових мінометів загарбники обстрілювали Широкине, а з гранатометів та стрілецької зброї – Мар'їнку, Новоселівку, Водяне, Лебединське, Широкине, Павлопіль, Гнутове. По Широкиному вели вогонь БМП противника. З протитанкових ракетних комплексів обстріляли Богданівку.