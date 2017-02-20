В Авдіївці в город місцевої жительки впав російський безпілотник

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

"Вчора ввечері під час обходу в старій частині Авдіївки, на одному з городів, співробітниками поліції виявлено БПЛА. Зовнішній огляд показав, що безпілотник за всіма ознаками російського виробництва. Сам борт номерний. Візуальних ушкоджень, які говорять про збиття, немає, швидше за все відмовила апаратура", – написав Аброськін.

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За його словами, в ході огляду службовий собака позначив наявність вибухових засобів. «Можливо, є невелика частина для ліквідації карти пам'яті пристрою», – додав він.

В даний час "знахідку" оглядає слідчо-оперативна група за участю вибухотехніків і IT-фахівців. Для більш детального вивчення БПЛА буде переданий в СБУ.