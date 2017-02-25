Бойовики продовжують ескалацію ситуації в районі Авдіївки

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«Триває ескалація під Авдіївкою. Вчора бойові дії на цих рубежах тривали близько 14 годин. Противник почав обстріли з самого ранку і не припиняв їх до пізнього вечора. При цьому окупанти випустили близько 150 мін та декілька десятків артилерійських та танкових снарядів», - повідомив Лисенко.

За його словами, інтенсивний вогонь бойовики ведуть у східному напрямку з району Ясинуватої, але обстріли відбуваються також з південного і південно-східного напрямків. Обстрілюється також і лівий фланг Авдіївської промзони поблизу Кам’янки.

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Також Лисенко повідомив, що в Авдіївці продовжуються проблеми з електропостачанням, знижується температура у системі опалення, існують проблеми з доступом до Інтернету та мобільного зв’язку, а водопостачання здійснюється за графіком.

«Ремонтники потребують стійкого режиму тиші з боку НЗФ (незаконних збройних формувань - УНІАН), щоб продовжити ремонт Донецької фільтрувальної станції», - підкреслив речник Міноборони.

Крім того, за його словами, бойовики продовжують обстріли на інших ділянках фронту, включаючи Донецький, Луганський та Маріупольський напрямки.

Як повідомлялося, в ніч на 24 лютого внаслідок обстрілу сталося пошкодження хлоропровода Донецької фільтрувальної станції. Робота станції була припинена. Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання.

Крім того, пізно ввечері 24 лютого за обстрілу ворожих сталося пошкодження високовольтної лінії поблизу Авдіївки, що призвело до припинення електропостачання міста і Авдіївського коксохімічного заводу.