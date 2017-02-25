Авдіївка після нічних обстрілів без світла та у вогні (фото, відео)

Обстріли з боку бойовиків спричинили в Авдіївці руйнування та пожежі у житлових будинках.

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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Проросійські бойовики вчергове обстріляли населений пункт Авдіївка із важкої зброї, забороненої Мінськими домовленостями. В результаті нічного обстрілу противника виникли пожежі та зруйновано споруди у житловому секторі Старої Авдіївки. Загалом зафіксовано чотири пожежі у приватному секторі передмістя», - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, поранених та загиблих серед мирних жителів немає.

Також у штабі повідомляють, що вода до міста поступає самотоком з резервуару. У місті відсутня електроенергія через пошкодження ЛЕП на території, підконтрольній Україні.

«Комунальні служби перебувають у готовності до виконання робіт з відновлення енергопостачання. На даний час вирішуються питання щодо забезпечення безпеки проведення робіт ремонтними бригадами», - підкреслюється в повідомленні.

У штабі АТО відзначили, що в гасінні приватних будинків Старої Авдіївки окрім персоналу ДСНС брали участь військовослужбовці Збройних Сил України, журналісти вітчизняних телеканалів та іноземних видань.

Як повідомлялося, в ніч на 24 лютого внаслідок обстрілів сталося пошкодження хлоропроводу та покрівель технічних будівель Донецької фільтрувальної станції. Роботу станції було призупинено. Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання.

Крім того, пізно увечері 24 лютого через ворожі обстріли сталося пошкодження високовольтної лінії поблизу Авдіївки, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу.