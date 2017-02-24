Зупинка Донецької фільтрової станції: в ОБСЄ стурбовані загрозою екологічної катастрофи

Про це йдеться в його заяві на сторінці СММ у соціальній мережі Fаcebook.

"Так само, як демонстрація того, що сторони не відвели озброєння, як вони пообіцяли зробити, обстріл фільтрувальної станції показує повну зневагу до людського життя та до більш широких інтересів цивільного населення", - заявив Апакан.

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"Сторони повинні, щонайменше, негайно припини ти вогонь, відвести заборонене Мінськими угодами озброєння, та розвести сили з районів критичної інфраструктури", - сказав голова СММ.

Як повідомляв УНІАН, КП «Компанія «Вода Донбасу» заявила, що через обстріли прийнято рішення зупинити роботу Донецької фільтрувальної станції.

ДФС поставляє воду в населені пункти по обидва боки лінії розмежування: до Авдіївки, Красногорівки і Верхньоторецького, а також до тимчасово окупованих Донецька, Ясинуватої, селищ Василівка і Спартак.