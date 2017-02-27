У СБУ пояснили "затримання" Рубана на Донбасі

13:17, 27 лютого 2017
Війна
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СБУ проводить опитування керівника українського центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана у зв’язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування у районі проведення АТО.

СБУ розпитує Рубана / Фото УНІАН

Про це повідомила у Facebook речник Служби безпеки України Олена Гітлянська.

"На Донеччині СБУ проводить опитування Володимира Рубана у зв’язку із фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування у районі проведення АТО. Також вивчається питання щодо можливого скасування дозволу про перетин лінії зіткнення громадянину України Рубану В.В. Закон один для всіх", - написала Гітлянська.

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У свою чергу радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт заявив, що Рубана наразі опитують, передає Цензор.НЕТ.

На питання, чи затриманий Рубан, Тандіт відповів: "Його опитують". При цьому деталі радник глави СБУ порекомендував уточнити в Держприкордонслужбі.

Раніше журналістка "Громадського радіо" Ірина Сампан, посилаючись на джерело в силових структурах, повідомила, що СБУ затримала керівника Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана на КПВВ "Маріїнка". Зазначається, що Рубан їхав на територію ОРДО по нардепа Надію Савченко.

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Теги: #Савченко#СБУ#затримання#Рубан