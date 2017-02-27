СБУ затримала Рубана, який їхав в "ДНР" за Савченко - ЗМІ

<img alt="Рубана затримали на КПВВ " Мар'їнка"="" kriminal.tv"="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2014_11/1416487157-9998.jpg" src="https://images.unian.net/photos/2014_11/1416487157-9998.jpg" title="Рубана затримали на КПВВ ">

СБУ на КПВВ «Мар’їнка» затримала керівника Центру звільнення полонених ГО «Офіцерський корпус» Володимира Рубана. Про це повідомила журналістка "Громадського радіо" Ірина Сампан у Facebook, посилаючись на джерело у силових структурах.

Зазначається, що Рубан їхав на територію ОРДО за нардепом Надією Савченко.

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"Керівника українського центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана затримала СБУ на КПВВ Мар'їнка. Він їхав в незаконну "ДНР" за Надією Савченко. З ним працюють спецслужбовці вже декілька годин", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого бойовики заявили, що Савченко приїхала на територію, підконтрольну «ДНР», щоб відвідати українських військовополонених. Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що Служба безпеки попросить Савченко дати пояснення з приводу її поїздки до Донецька.

Пізніше того ж дня Савченко заявила, що зустрілася в окупованому Донецьку з українськими полоненими, щоб підтримати їх та передати посилки від родичів.

Також 24 лютого народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Тетяна Ричкова заявила, що Савченко підбурювала українських військовослужбовців залишити позиції в зоні АТО та їхати «скидати злочинну владу».