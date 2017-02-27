СБУ затримала Рубана, який їхав в "ДНР" за Савченко - ЗМІ
Повідомляється, що із ним наразі працюють співробітники СБУ.
СБУ на КПВВ «Мар’їнка» затримала керівника Центру звільнення полонених ГО «Офіцерський корпус» Володимира Рубана. Про це повідомила журналістка "Громадського радіо" Ірина Сампан у Facebook, посилаючись на джерело у силових структурах.
Зазначається, що Рубан їхав на територію ОРДО за нардепом Надією Савченко.
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"Керівника українського центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана затримала СБУ на КПВВ Мар'їнка. Він їхав в незаконну "ДНР" за Надією Савченко. З ним працюють спецслужбовці вже декілька годин", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 24 лютого бойовики заявили, що Савченко приїхала на територію, підконтрольну «ДНР», щоб відвідати українських військовополонених. Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що Служба безпеки попросить Савченко дати пояснення з приводу її поїздки до Донецька.
Пізніше того ж дня Савченко заявила, що зустрілася в окупованому Донецьку з українськими полоненими, щоб підтримати їх та передати посилки від родичів.
Також 24 лютого народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Тетяна Ричкова заявила, що Савченко підбурювала українських військовослужбовців залишити позиції в зоні АТО та їхати «скидати злочинну владу».