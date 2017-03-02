Донецьку фільтрувальну станцію розмінували – міністерство

Про це йдеться у повідомленні міністерства на сторінці у Twitter.

"ДФС розміновано. Планується вивезення хлору для очистки води. Зараз є в наявності 2,5 тис. тонн хлору", - йдеться у дописі.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 лютого внаслідок обстрілів з боку бойовиків сталося пошкодження хлоропроводу та покрівель технічних будівель Донецької фільтрувальної станції. Роботу станції було призупинено. Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання.

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Сьогодні голова Донецької обласної ВЦА Павло Жебрівський заявив, що російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації надала письмові гарантії режиму тиші в районі Донецької фільтрувальної станції.

Підрозділ мінерів та вибухотехніків ДСНС разом із представниками СЦКК вийшов на огляд та розмінування території ДФС. Після цього на станцію зайде ремонтна бригада КП "Вода Донбасу" разом із представниками місії ОБСЄ, щоб розпочати відновлювальні роботи.