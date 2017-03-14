На Тернопільщині у гаражі згорів автомобіль

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у селі Драганівка Тернопільського району.

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На виклик направили черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4-ох чоловік особового складу.

На місці рятувальники встановили, що загорання виникло у гаражному приміщенні господарської будівлі. О 11.47 пожежники вогонь локалізували, а о 11.58 – повністю ліквідували.

Пожежою знищено дах господарської будівлі та автомобіль, облицювання стін. На пожежі врятовано житлову будівлю, сусідні приміщення господарської будівлі.