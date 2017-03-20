У СБУ пояснили, як Росія використовує визнання "паспортів" "ДНР" та "ЛНР"

10:17, 20 березня 2017
Війна
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СБУ дасть оцінку діям Росії, яка прирівняла "паспорти" "ДНР" та "ЛНР" до українських.

РФ прирівняла так звані документи

У Службі безпеки України заявляють, що Росія використовує тему визнання "документів" "ДНР" і "ЛНР" у власних інформаційних операціях. Про це в ефірі "112 Україна" заявив радник глави відомства Юрій Тандіт.

"Ніякої сили й ніякого значення не мають фейкові "документи", які незаконно передаються жителям України, які живуть на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей. Якісь заяви російської влади з приводу цих документів не можуть мати якоїсь сили, крім того, що їх використовують в інформаційних операціях", - зазначив він.

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Тандіт також пообіцяв реакцію на такі дії РФ з боку відомства, а також МЗС України.

"Однозначно, ми знову будемо реагувати. У цьому випадку це один із фактів того, щоб вийти з-під мінських переговорів, щоб відмовитися від певного тиску, який чиниться з боку міжнародних організацій... Ми щоразу в таких ситуаціях реагуємо і будемо діяти в рамках закону. Буде реакція і від МЗС, і відповідних органів, в тому числі й СБУ, яка дасть оцінку таким діям", - сказав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що люди з паспортами "ДНР" і "ЛНР" в Росії прирівняні до громадян України й кожні 90 днів зобов'язані залишати РФ. Але російська влада не стала надавати мешканцям так званих республік спрощений порядок перебування на території країни.

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Теги: #Росія#ЛНР#ДНР#паспорти