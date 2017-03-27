У Дніпро госпіталізували 11 бійців АТО, одного з них хірурги оперували разом з саперами

У лікарню Дніпра за вихідні госпіталізовані одинадцять АТОшників, троє з них перебувають у вкрай важкому стані.

Про це ТСН повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

За його словами, троє з них мають вкрай важкі поранення, отримані в живіт і в голову. Зараз всі вони перебувають у відділенні реанімації.

Також відомо, що серед поранених військових і боєць, якого військовим хірургам довелося оперувати разом з саперами. В ногу бійця потрапив постріл протитанкового гранатомета, однак не розірвався і застряг у ній. Сьогодні його повторно прооперували у військовому госпіталі Дніпра.

Крім того, сюди за вихідні доставили ще дев'ятьох поранених в зоні АТО. Зараз їх життю нічого не загрожує. Також 19-річному бійцеві біля Водяного снайпер поцілив у вухо, куля пройшла крізь голову і вибила око. Його дивом врятували.

Ще один – 26-річний солдат отримав кульове поранення в живіт біля Авдіївки. Йому потроху краще. У найважчому стані перебуває – 37-річний командир роти Нацгвардії. За його життя зараз борються в операційній хірурги.

Читайте такожДо Дніпра госпіталізовано п'ятьох бійців АТО, двоє з них - у вкрай важкому стані - лікар (відео)

"Є гематома, відлам тазової кістки, безліч сторонніх тіл ще залишилося. Будемо старатися робити все можливе, щоб врятувати йому життя, відновити роботу кишечника, тому що кілька куль його порешетували. Є загроза життю", – розповів Риженко.

Нагадаємо, 26 березня Міноборони повідомило про падіння вертольота неподалік Краматорська. За попередньою версією, трагічний інцидент стався в результаті зіткнення вертольота з лінією електропередач. В результаті катастрофи загинули 5 військових.