Тіла військових, загиблих при падінні Мі-2, евакуювали з місця трагедії (відео)

Також стали відомі імена загиблих бійців.

Тіла п'ятьох військових, загиблих при катастрофі вертольота Мі-2, евакуювали з місця трагедії. Про це повідомляє ТСН. Читайте такожЗМІ: силовики замовчують реальну кількість авіакатастроф в зоні АТО У мережі з'явилося відео, як цей вертоліт з тим же екіпажем на борту здійснює політ. Зазвичай Мі-2 перевозив військових зоною АТО. Також стали відомі імена загиблих. Вертоліт впав у мирного Краматорська Донецької області.

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