Тіла військових, загиблих при падінні Мі-2, евакуювали з місця трагедії (відео)
18:06, 27 березня 2017Війна
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Також стали відомі імена загиблих бійців.
Тіла п'ятьох військових евакуювали / скріншот
Тіла п'ятьох військових, загиблих при катастрофі вертольота Мі-2, евакуювали з місця трагедії.
Про це повідомляє ТСН.
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У мережі з'явилося відео, як цей вертоліт з тим же екіпажем на борту здійснює політ.
Зазвичай Мі-2 перевозив військових зоною АТО. Також стали відомі імена загиблих.
Вертоліт впав у мирного Краматорська Донецької області.
Тіла п'ятьох військових, загиблих при падінні "МІ-2", евакуювали з місця трагедії
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