Тіла військових, загиблих при падінні Мі-2, евакуювали з місця трагедії (відео)

18:06, 27 березня 2017
Війна
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Також стали відомі імена загиблих бійців.

Тіла п'ятьох військових, загиблих при падінні

Тіла п'ятьох військових, загиблих при катастрофі вертольота Мі-2, евакуювали з місця трагедії.

Про це повідомляє ТСН.

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У мережі з'явилося відео, як цей вертоліт з тим же екіпажем на борту здійснює політ.

Зазвичай Мі-2 перевозив військових зоною АТО. Також стали відомі імена загиблих.

Вертоліт впав у мирного Краматорська Донецької області.

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Теги: #вертоліт#Краматорськ