Режисер фільму "Москва сльозам не вірить" підтвердив, що передав гроші "для Донбасу"

Відомий російський кінорежисер Володимир Меньшов підтвердив передачу грошей "на Донбас".

"Дійсно, я передав певну суму грошей для Донбасу, але я не хочу про це говорити, не хочу оприлюднювати. І, мені шкода, що це отримало публічний розголос. Що стосується Служби безпеки України, то вони до мене не зверталися", — передає слова Меньшова РІА Новости.

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Служба безпеки України вже почала перевірку інформації про передачу 1 мільйона рублів російським режисером Володимиром Меньшовим угрупованню "ДНР", повідомила в коментарі радіо "Донбас.Реалії" прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

Вона зазначила, що якщо ці гроші були спрямовані на фінансування організацій, визнаних в Україні терористичними, то це привід почати кримінальне провадження.

Раніше ЗМІ повідомляли, що режисер та актор Володимир Меньшов передав мільйон рублів "на допомогу" бойовикам Донбасу.

Гроші режисер відомих фільмів "Москва сльозам не вірить" і "Любов і голуби" передав через Захара Прилєпіна – письменника, який воює проти України на боці "ДНР".