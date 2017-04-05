Режисер фільму "Москва сльозам не вірить" передав мільйон рублів бойовикам "ДНР" (відео)

Режисер та актор Володимир Меньшов передав мільйон рублів "на допомогу" бойовикам Донбасу.

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Гроші режисер відомих фільмів "Москва сльозам не вірить" та "Любов та голуби" передав через Захара Прилєпіна – письменника, який воює проти України на боці "ДНР".

Мільйон від Меншова нібито піде на ліки й нове обладнання для одного з медзакладів окупованого Донецька, де лікують бойовиків.

Раніше ЗМІ повідомляли, що громадянин РФ Євген Прилєпін, відомий як російський письменник Захар Прилєпін, став заступником командира батальйону спецназу з роботи з особовим складом "ДНР".