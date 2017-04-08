В Овідіополі відкрили меморіальну дошку на честь моряка, який загинув у "Довжанському котлі"

В районному центрі Овідіополь Одеської області сьогодні відкрили меморіальну дошку на честь моряка Євгенія Колісниченка, який загинув у зоні проведення антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН в Овідіопольській районній раді, меморіальну дошку встановлено на фасаді будівлі навчально-виховного комплексу, в якому навчався загиблий. У церемонії взяли участь понад 200 осіб – товариші по службі Колісниченка, рідні і близькі, учні.

Читайте такожЗа добу в результаті обстрілів бойовиків поранено п'ятьох бійців АТО - штаб

На чорній дошці – зображення героя в морській формі, дати народження і смерті, а також пам'ятний напис про те, що в стінах закладу навчався герой.

Відзначається, що старший матрос 1 загону морської охорони Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Євген Колісниченко народився 18 квітня 1988 року.

Закінчив Овідіпольське професійно-технічне аграрне училище, Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум. Служив за контрактом в Одеському загоні морської охорони - на кораблі «Поділля».

В зоні АТО був з червня 2014-го - у складі спеціального підрозділу для посилення захисту українсько-російського кордону.

Загинув 7 серпня 2014 під час обстрілу бойовиками колони при виході українських бійців з «Довжанського котла» (сектор Д) - на останніх метрах маршу, осколок влучив у голову.

У нього залишилися батьки і дружина.