Танк Т-64 пройшов перевірку перед передачею ЗСУ (фото, відео)

Танк Т-64, який прибув на ДП "Харківській бронетанковий завод" для проходження регламентного ремонту, пройшов повний комплекс робіт із відновлення силової установки та систем забезпечення її роботи, вузлів на агрегатів трансмісії, комплексу озброєння в тому числі й керованого.

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Одночасно з цим були проведені роботи для встановлення динамічного захисту, передає прес-служба "Укроборонпрому".

Фахівці заводу та представники Міноборони перевірили роботу Т-64 у різних режимах експлуатації. Під час перевірки було доведено високу якість робіт, а сама машина була передана спеціалістам заводу для перевірки озброєння й підготовки її до тестових стрільб, після яких машина направиться на завершальний етап випробувань. А відремонтований та оснащений повним комплектом захисту Т-64 буде передано до ЗСУ.