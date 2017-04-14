Окупанти на Донбасі ведуть інтенсивну підготовку танкістів – ІС

На полігоні в районі Чистякового (Тореза) Донецької області окупанти ведуть інтенсивну підготовку механіків-водіїв танків Т-72.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

Читайте такожТурчинов про завдання бійців АТО: просуватися на схід, головне - не проскочити кордон

«На сьогодні йде обкатка до 30 чол. За інформацією мережі групи ІС, дана партія механіків-водіїв буде відправлена на доукомплектування додаткових танкових рот у танкових батальйонах окремої мотострілкової бригади (омсбр) «1-го АК ДНР», при цьому ці спеціалісти готуються для запланованої партії танків, яка впродовж найближчого тижня прибуде з РФ», - написав Тимчук.

Він також повідомив, що командири танків і навідники для нових екіпажів, які готуються в районі Моспіно, прибудуть на полігон під Торезом на заключному етапі підготовки для проведення бойового злагодження екіпажів.