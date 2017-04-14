В Одесу з АТО доставили 15 поранених бійців, п'ятеро – у тяжкому стані

В Одесу сьогодні доставили групу бійців, які дістали поранення в зоні проведення антитерористичної операції. Як повідомив УНІАН волонтер Андрій Танцюра, спеціалізований літак доставив до Одеси 15 бійців, п'ятеро з яких – у тяжкому стані.

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З аеродрому машинами «швидкої допомоги» доставили поранених бійців у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону (Одеса).

«П'ятьох чоловік поміщено до реанімації», - зазначив Танцюра. За його даними, частина військовослужбовців дістали поранення в районі населеного пункту Широкине.

Волонтери також сьогодні почали збір коштів для придбання медпрепаратів для військовослужбовців, які прибули.