Бойовики продовжують обстрілювати околиці Мар'їнки - поліція

Бойовики продовжують обстріл Мар'їнки, під ударом перебувають околиці міста. Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила речниця Національної поліції у Донецькій області Наталія Шиман.

"Зараз теж продовжується обстріл міста. Вже зранку ми зв'язувалися з місцевою поліцією. Поліцейські зараз перебувають у місцевій школі, готують дітей до евакуації у разі необхідності. Тому що обстріл триває, і зараз під обстрілом околиці міста", - підкреслила вона.

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Речниця уточнила, що у понеділок, 24 квітня, потужний обстріл околиць міста розпочався близько 19.00. Снаряди потрапили у житлові будинки. "Під обстріл потрапила, переважно, вулиця Орджонікідзе, - це одна з центральних вулиць міста. Зафіксовано руйнування вікон, дахів. Один з будинків загорівся", - додала Шиман.

За її словами, поранений внаслідок обстрілу Мар'їнки чоловік перебуває у лікарні. У нього осколкове поранення та відкритий перелом правої руки.

За фактом обстрілу міста поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "терористичний акт".

Як повідомляв УНІАН, вчора, 24 квітня, у прес-центрі штабу АТО поінформували, що під час обстрілу бойовиками позицій українських військових в районі Мар’їнки під вогонь потрапили житлові квартали міста. Також терористи обстріляли контрольний пост прикордонників «Мар’їнка».