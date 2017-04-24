Бойовики обстрілюють житлові квартали Мар’їнки: є руйнування будинків

Сьогодні ввечері, 24 квітня, під час обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Мар’їнка під вогонь противника потрапили житлові квартали міста.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Наразі черговими оперативними службами з’ясовується вид зброї, яку застосовує противник, та за непідтвердженою інформацією, мова йде про міномети калібру 82 мм, озброєння БМП та гранатомети. Відомо, що є руйнування будинків, про постраждалих мешканців чи військовослужбовців наразі інформація відсутня», - повідомили у штабі.

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Крім того, у штабі повідомили, що російсько-окупаційні війська обстріляли контрольний пост «Мар’їнка» Державної прикордонної служби України.

«Сьогодні, 24 квітня, підрозділи російсько-окупаційних військ з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї обстріляли контрольний пост «Мар’їнка» Державної прикордонної служби України. Противник вів вогонь з боку населеного пункту Олександрівка, що знаходиться на тимчасово непідконтрольній Україні території», - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.