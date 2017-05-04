"Підірвав себе, щоб не здатися в полон": у Міноборони розповіли деталі героїчної загибелі 3 бійців

Під селищем Луганське на Донбасі 1 травня загинули троє бійців Збройних сил України, один з яких підірвав себе гранатою, щоб не здатися в полон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Оновлена інформація по втратах у лавах ЗСУ за 1 травня 2017 року. Тоді після 17.00 група наших військових потрапила під потужний ворожий обстріл в районі селища Луганське, внаслідок цього обстрілу серед українських бійців з’явилися поранені», - заявив він.

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«Під час евакуації одного з поранених троє українських військових героїчно загинули, один з них підірвав себе гранатою, аби не потрапити у ворожий полон, і наразі українська сторона докладає максимум зусиль для повернення тіл», - додав Мотузяник.

За словами речника Міноборони з питань АТО, загальні втрати українських військ за 1 травня становлять: троє загиблих та четверо поранених, із них троє загиблих і троє поранених – поблизу селища Луганське.