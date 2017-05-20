З початку доби на Донбасі поранено 5 українських військових
18:39, 20 травня 2017Війна
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Позиції ЗСУ на Донбасі з початку доби терористи обстріляли 16 разів.
5 військових поранено на Донбасі / фото УНІАН
Упродовж дня російсько-терористичні бандформування продовжували обстрілювати позиції сил АТО, часом використовуючи й важке артилерійське озброєння.
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З початку доби, станом на цей час, бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-центр АТО.
Зазначається, що ворог застосував артилерію у передмісті Авдіївки, у районі Троїцького та Новозванівки.
"З початку доби 5 українських воїнів зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.
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