З початку доби на Донбасі поранено 5 українських військових

Упродовж дня російсько-терористичні бандформування продовжували обстрілювати позиції сил АТО, часом використовуючи й важке артилерійське озброєння.

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З початку доби, станом на цей час, бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-центр АТО.

Зазначається, що ворог застосував артилерію у передмісті Авдіївки, у районі Троїцького та Новозванівки.

"З початку доби 5 українських воїнів зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.