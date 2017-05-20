Масштаби будівництва на полігоні "Широкий Лан" показали з висоти пташиного польоту (відео)

Радник президента України Юрій Бірюков показав відео будівництва бригадного табору на полігоні "Широкий Лан" у Миколаївській області.

Читайте такожПредставник омбудсмена виявив певні проблеми у Миколаївському гарнізоні та на полігоні "Широкий Лан"

"Поки блокуються якісь там Одноклассники, поки світить сонце або йде дощ - ми будуємо Ширлан. Добре видно котловани, будівельні майданчики казарм, розпочато будівництво їдальні (такий великий т-подібний майданчик)", - йдеться у його повідомленні.

За словами Бірюкова, від поїздок й контролю з "поверхні" тепер перейшли до контролю з повітря.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2017 року на полігоні "Широкий Лан" почалося будівництво бригадного табору. На об'єкт виділено 370 мільйонів гривень. На полігоні буде 11 казарм, будівля їдальні з харчоблоком, медичний центр і штаб.