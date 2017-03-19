На полігоні Широкий Лан почали будівництво бригадного табору за 370 мільйонів (фото)

13:44, 19 березня 2017
Суспільство
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Бригадний табір на полігоні Широкий Лан повинні побудувати до кінця 2017-го року.

Побудувати табір планують до кінця цього року / facebook.com/yuri.biriukov

На полігоні Широкий Лан почалося будівництво бригадного табору. На об'єкт виділено 370 мільйонів гривень, пише на своїй сторінці у Facebook радник президента України Юрій Бірюков.

За його словами, ніколи на один об'єкт в межах одного року не виділялися гроші подібних масштабів. На полігоні буде 11 казарм, будівля їдальні з харчоблоком, медичний центр та штаб.

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А в казармі особового складу, яка розрахована на проживання двох рот, буде спальне приміщення, спальне приміщення офіцерів, туалети-умивальники, душові, прально-сушильна та кімната відпочинку особового складу.

"І все це повинно бути побудовано до кінця цього року - звіт міністра оборони щотижня", - йдеться у повідомленні Бірюкова.

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Теги: #полігон#Бірюков#Широкий Лан