Журналіст про просування ЗСУ на Світлодарській дузі: ще один клаптик землі відбитий у ворога
13:51, 23 травня 2017Війна
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ЗСУ просунулись вперед на Світлодарській дузі.
Бійці АТО відбили у терористів ще один клаптик землі / фото УНІАН
У районі Світлодарської дуги українські військові просунулись вперед майже на кілометр. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
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"Ще один клаптик землі відбитий у ворога... Напевно, для багатьох ця інформація не варта літер на клавіатурі. Мене ж надзвичайно надихають відчайдушність і героїзм наших хлопців", - йдеться у його повідомленні.
"За Мінськими угодами ця територія має перебувати під контролем України", - наголосив Цаплієнко.
22 травня волонтер Юрій Мисягін повідомив, що на Світлодарській дузі в Донецькій області українська армія просунулася вперед, зайнявши нові позиції.
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