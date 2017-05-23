Журналіст про просування ЗСУ на Світлодарській дузі: ще один клаптик землі відбитий у ворога

У районі Світлодарської дуги українські військові просунулись вперед майже на кілометр. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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"Ще один клаптик землі відбитий у ворога... Напевно, для багатьох ця інформація не варта літер на клавіатурі. Мене ж надзвичайно надихають відчайдушність і героїзм наших хлопців", - йдеться у його повідомленні.

"За Мінськими угодами ця територія має перебувати під контролем України", - наголосив Цаплієнко.

22 травня волонтер Юрій Мисягін повідомив, що на Світлодарській дузі в Донецькій області українська армія просунулася вперед, зайнявши нові позиції.