Вогонь з "Градів" та поранені: Жебрівський розповів подробиці ворожого обстрілу Красногорівки (фото)

У Красногорівці бойовики стріляють з "Градів", танків і мінометів. Є прямі влучення в будівлі.

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"Вибухами пошкоджено будівлі ЗОШ №2, лікарні. На другому поверсі школи пожежа. Рятувальники ліквідовують вогонь", - пише на своїй сторінці у Facebook глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Повідомляється, що осколкові поранення отримали кілька мирних мешканців. Наразі інформація уточнюється. На місці працюють підрозділи ДСНС.

"Обстріл міста триває й зараз", - додав глава Донецької ВЦА.

Пізніше Жебрівський повідомив, що поранення отримали дві жінки й чоловік. "Станом на зараз уточнена інформація щодо поранених унаслідок ранкових обстрілів: дві жінки й один чоловік", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня о 06:40 бойовики почали обстріл Красногорівки.