Росія нарощує військовий контингент на кордоні з ЄС - Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголошує, що Росія нарощує на кордоні з Європейським Союзом військовий контингент і проводить посилену мілітаризацію Криму.

Про це він сказав під час виступу на пленарному засіданні сесії Парламентської асамблеї НАТО у Тбілісі (Грузія), пряма трансляція якого велася на сторінці спікера у Facebook.

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"Нині Росія проводить посилену мілітаризацію незаконно окупованого Кримського півострова, розміщуючи там новітні зразки озброєнь та військової техніки. В тому числі, планує розмістити - а за деякими даними, вже розмістила - ядерні наступальні озброєння", - сказав Парубій.

Крім того, наголосив він, російський окупаційний режим посилює репресії проти кримськотатарської та української громад у Криму.

"Сьогодні Росія нарощує на кордоні з Європейським Союзом військовий контингент. Ми бачимо в Україні, як у останній період російські війська і найманці активізують свої дії на лінії розмежування", - зазначив голова Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, Парубій перебуває з візитом в Тбілісі, де бере участь у пленарному засіданні весняної сесії ПА НАТО.

Програмою візиту спікера також передбачено проведення двосторонніх та тристоронніх зустрічей, зокрема, з президентом ПА НАТО, головою парламенту Грузії.