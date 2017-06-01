Турчинов побував на передовій у зоні АТО (фоторепортаж)

На передовій він провів оперативну нараду з військовим керівництвом АТО щодо готовності українських військ до виконання поставлених завдань.

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Після наради Турчинов особисто перевірив готовність фортифікаційного обладнання оборонних рубежів та звернув увагу військового керівництва на необхідність посилення захисту особового складу; укомплектованість з'єднань і підрозділів; забезпечення військовою та спеціальною технікою військовослужбовців, які обороняють найскладніші ділянки на лінії зіткнення.

Перебуваючи в епіцентрі збройних провокацій російських гібридних військ в Мар'їнці та Красногорівці, секретар РНБО наголосив, що останніми днями в цих населених пунктах склалась "надзвичайно складна ситуація через використання ворогом потужної артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню".