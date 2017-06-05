Ситуація у зоні АТО залишається напруженою: є ознаки загострення на окремих напрямках

З початку доби на Донбасі окупанти 31 раз відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України, поранено трьох бійців.

Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00, зокрема, близько десяти разів бойовики застосовували й заборонене Мінськими угодами важке артилерійське озброєння.

Загалом, за даними штабу, ситуація у зоні АТО залишається напруженою, з ознаками загострення на окремих напрямках.

На Приморському напрямку противник 15 разів застосовував зброю проти українських захисників. Зокрема, на цій ділянці лінії зіткнення проросійські НЗФ найактивніше вели вогонь по оборонних укріпленнях ЗСУ в районі Водяного, Павлополя, Чермалика, Богданівки та Красногорівки. Застосовували бойовики 120-мм та 82-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю різного калібру.

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На Донецькому напрямку знову склалася напружена ситуація у передмісті Авдіївки, де бойовики впродовж дня вели інтенсивний вогонь по опорних пунктах сил АТО зі 120-мм мінометів та легшого озброєння різних модифікацій. Також під щільним мінометним вогнем противника опинились позиції ЗСУ неподалік селища Піски. Поруч, в районі н.п. Опитне, бандити били з великокаліберних кулеметів. А з мінометів калібру 82 мм та гранатометів найманці обстріляли українських воїнів, котрі тримають оборону поблизу Зайцевого.

На Луганському напрямку проросійські бандформування після обіду здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм позицій українських бійців у районі Новотошківського. За годину до того по бійцях сил АТО поблизу Богуславського бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї.