Доба в АТО: понад півсотні ворожих обстрілів, двоє українських бійців поранені

Ситуація в зоні АТО залишається складною. У неділю вдень російсько-терористичні бандформування відносно знизили свою вогневу активність на окремих ділянках лінії розмежування сторін. Проте вже з настанням сутінок бойовики значно підвищили інтенсивність та руйнівний характер своїх збройних провокацій вздовж всього фронту. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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На приморському напрямку вчора вдень було найгарячіше. Як відзначають у штабі, епіцентром ворожої активності було селище Водяне, опорні пункти сил АТО поблизу якого противник декілька разів обстрілював зі стрілецької зброї різного калібру та гранатометів. Також вчора з піхотного озброєння бойовики вели вогонь по наших позиціях біля Талаківки, Мар'їнки, Гнутового та Лебединського. А з 82-мм мінометів - неподалік Красногорівки та Широкиного.

"Вже ввечері в районі Водяного бандити застосували озброєння БМП та протитанкові ракетні комплекси. А по українських воїнах, котрі тримають оборону на підступах до Красногорівки, близько 21.30 незаконні збройні формування інтенсивно били з танкових гармат. Всього за минулу добу на даному напрямку зафіксовано 28 фактів застосування бойовиками зброї", - йдеться у повідомленні.

На донецькому напрямку незаконні збройні формування 12 разів відкривали вогонь по українських воїнах. Найчастіше противник обстрілював позиції сил АТО у передмісті Авдіївки. Використовували гранатомети різних модифікацій та стрілецьку зброю. Окрім того, під ворожими обстрілами з мінометів калібру 82 мм опинились наші опорні пункти в районі Верхньоторецького, Опитного та Троїцького.

З околиць тимчасово окупованої Горлівки бойовики вели вогонь з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів по оборонних укріпленнях ЗС України біля Зайцевого.

Після відносного затишшя на Луганському напрямку вдень проросійські бандформування суттєво активізувались вже із настанням сутінок.

"Зокрема, до кінця доби окупанти неодноразово били з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також зі стрілецької зброї та гранатометів, по позиціях сил АТО, які розташовані біля Кримського, Катеринівки, Новоолександрівки та Богуславського. Окрім того, бойовики обстрілювали з піхотного озброєння укріплення українських захисників біля Станиці Луганської та Новозванівки. На цьому напрямку нараховано 20 ворожих обстрілів", - сказано в повідомленні.

Впродовж минулої доби проросійські НЗФ 60 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, зокрема 9 разів використовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок бойових дій двоє бійців сил АТО зазнали поранень, підсумували у штабі.