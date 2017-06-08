"Все у наших руках": журналіст розповів про просування ЗСУ на Донбасі

Просування українських військ у районі села Жолобок Луганської області не порушує умов Мінських домовленостей. Про це заявив журналіст, головний редактор сайту "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов, передає "ГОРДОН".

"Наші підрозділи на Донбасі дійсно просуваються вперед. І соромитися тут абсолютно нічого, оскільки ця територія, згідно з Мінськими угодами, і так повинна була перебувати під контролем України. Але у вересні–жовтні 2014 року російське командування провело низку наступальних операцій у районі Бахмутської траси й захопило контроль над цією територією. Тобто російські війська, які перебувають наразі там, порушують "Мінськ". А просування наших військ у цьому районі - не порушення Мінських домовленостей ", – зазначив журналіст.

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За його словами, просування ЗСУ у Луганській області несе серйозну загрозу налагодженим комунікацій бойовиків.

"Це не спроби просування, а справжнє просування наших військ. Насправді воно відбувається вже не перший місяць. Просто зараз це стало помітно для противника й несе серйозну загрозу. Бойовики зробили своєрідний виступ у район Слов'яносербська, який дозволяв їм контролювати трасу. До того ж, там близько Стаханов і ще ціла низка населених пунктів, що мають важливе тактичне значення. І, зрозуміло, для них дуже болісно, коли українська армія підбирається все ближче і загрожує їхнім комунікаціям", – наголосив Бутусов.

Він акцентував увагу на брак живої сили противника.

"Надалі все залежить від українського командування. Бої показують, що у супротивника дуже мало сил на фронті. У них серйозна нестача особового складу. І це при тому, що наступ українці ведуть на обмеженій ділянці, а не по всій лінії фронту. Бойовики знають, де ЗСУ проводять наступ, але навіть на цих позиціях вони не в силах нам перешкодити. Навіть маленьким групам українських бійців. По суті, це навіть настанням важко назвати, оскільки задіяно в ньому неймовірно малу кількість людей. Але вони мотивовані, справжні захисники України, 93-я механізована бригада. Це звичайна українська піхота, яка, незважаючи ні на що, успішно йде вперед", – заявив журналіст.

На його думку, наразі у ЗСУ є все необхідне для масштабного наступу на ворога.

"У командування російських армійських корпусів колосальні проблеми. І насамперед, це брак живої сили. У супротивника проблеми з бойовою підготовкою та бойовим духом. У них просто немає людей, щоб утримувати лінію фронту. Боєздатність ворога мізерна. Ці бої чітко демонструють, що сили їхні обмежені. Але щоб ми могли звільнити свої території, потрібно політичне й військове рішення. Тобто відбивати у супротивника свої землі в куди більшому масштабі ми можемо вже зараз. Для цього є і сили, й кошти. А боєздатність супротивника реально низька. Все в наших руках", – резюмував Бутусов.

Як повідомляв штаб АТО, бойовики протягом 7 червня суттєво загострювали ситуацію поблизу населеного пункту Жолобок, що на Луганщині. Станом на 22:00 втрати бойовиків становили 25 осіб – з них 11 убитих.