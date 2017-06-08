У штабі АТО повідомили про значні втрати бойовиків біля Жолобка

Бойовики протягом дня суттєво загострювали обстановку поблизу населеного пункту Жолобок, що на Луганщині. Про це інформує прес-центр штабу АТО у Facebook.

Упродовж дня бойовики здійснювали спроби захопити опорні пункти сил антитерористичної операції, шляхом розширення плацдарму поблизу с. Жолобок. Ворог застосовував важку артилерію, міномети. З напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Фрунзе по українським позиціям з 14.20 і до 21 години вів обстріл ворожий танк.

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"Атака відбувалася на тлі зухвалої інформаційної інтервенції у медійний простір. Вже традиційно головним інформаційним приводом було голослівне звинувачення української армії в наступі на напрямку", - йдеться у повідомленні.

Нині всі спроби ворога захопити українські позиції відбиті, противник отримав гідну відповідь.

Станом на 22.00 втрати бойовиків складають 25 осіб – з них 11 вбитих.

Очевидці повідомляють про те, що в окупованому м. Стаханові ( укр. Кадіївка - ред) розгорнуті мобільні операційні, є машини для вивезення тіл загиблих та спостерігається інтенсивний рух "швидких".