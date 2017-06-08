Важка доба на фронті: українські військові зазнали втрат (відео)

З початку доби російсько-терористичні бандформування 18 разів порушували режим припинення вогню в районі проведення АТО, один український військовий загинув, ще шестеро зазнали поранень.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

"Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою, проте контрольованою українськими воїнами", - йдеться у повідомленні.

Так, на Приморському напрямку бойовики найбільш активно застосовували зброю проти українських воїнів в районі Широкиного та Мар'їнки. Зокрема, біля Широкиного окупанти били зі 120-мм мінометів та двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Укріплення сил АТО на підступах до Мар'їнки вони обстрілювали з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Під час одного з обстрілів під вогонь бойовиків потрапили житлові квартали Мар'їнки, внаслідок чого поранено 50-річну жінку.

На Донецькому напрямку ще на світанку окупанти вдарили по опорних пунктах сил АТО у передмісті Авдіївки зі 120-мм та 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів. З мінометів калібру 82 мм бойовики били по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу Зайцевого та Верхньоторецького. Неподалік Майорська, Луганського, Зайцевого та Верхньоторецького терористи здійснювали обстріли з гранатометів та стрілецької зброї.

На Луганському напрямку ситуація, у порівнянні з попереднім днем, відносно стабілізувалась. Зранку бойовики двічі били зі 120-мм мінометів по позиціях сил АТО неподалік Трьохізбенки. По обіді з таких же артилерійських систем вони обстріляли українських воїнів, котрі тримають оборону біля Катеринівки. Неподалік Нижньотеплого терористи застосовували стрілецьку зброю, а в районі Попасної - відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета.