Відправили до "Гіві" та "Мотороли": волонтери повідомили про десятки ліквідованих бойовиків на Донбасі (відео)
Волонтери кажуть про два десятки ліквідованих терористів на Донбасі. Крім того, відзначається перекидання боєприпасів бойовиків.
Третій день поспіль тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляють волонтери фонду "Повернись живим".
Читайте такожВолонтер про ситуацію на Світлодарській дузі: бойовики намагаються вибити ЗСУ, підходять на близьку відстань
Групи бойовиків батальйону "Сомалі" та "Спарта" під прикриттям артилерії і двох танків безуспішно штурмують позиції ЗСУ у районі населеного пункту Крута Балка.
"Хлопці звітують, що до своїх колишніх командирів ("Гіві" та "Мотороли" - УНІАН.) відправились швидкісним ліфтом майже два десятки терористів", - розповіли вони про наслідки загострення ситуації на Донбасі.
За їхньою інформацією, наразі підтверджено вже 19 поранених серед ЗСУ, з них 7 у край важкому стані. Двоє захисників загинули, один з них - офіцер.
"Судячи з відео, яке надіслали хлопці, противник продовжує стягувати боєприпаси на свої передові позиції", - зазначили у "Повернись живим".