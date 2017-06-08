Відправили до "Гіві" та "Мотороли": волонтери повідомили про десятки ліквідованих бойовиків на Донбасі (відео)

Третій день поспіль тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляють волонтери фонду "Повернись живим".

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Групи бойовиків батальйону "Сомалі" та "Спарта" під прикриттям артилерії і двох танків безуспішно штурмують позиції ЗСУ у районі населеного пункту Крута Балка.

"Хлопці звітують, що до своїх колишніх командирів ("Гіві" та "Мотороли" - УНІАН.) відправились швидкісним ліфтом майже два десятки терористів", - розповіли вони про наслідки загострення ситуації на Донбасі.

За їхньою інформацією, наразі підтверджено вже 19 поранених серед ЗСУ, з них 7 у край важкому стані. Двоє захисників загинули, один з них - офіцер.

"Судячи з відео, яке надіслали хлопці, противник продовжує стягувати боєприпаси на свої передові позиції", - зазначили у "Повернись живим".