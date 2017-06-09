Бойовики обстріляли Кам'янку: поранення отримала дитина

Бойовики обстріляли село Кам'янка Ясинуватського району, поранена дитина. Про це повідомляє НПУ в Донецькій області.

Хлопчик 2002 року народження отримав мінно-вибухову травму. Він був доставлений в лікарню Авдіївки, а після транспортований в госпіталь Покровського.

Встановлено, що 15-річний підліток отримав поранення за місцем свого проживання по вул. Свободи.

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Обстріл почався близько 21:10. При вибуху снаряда дитина знаходився на вулиці біля будинку, і його поранило осколками. У хлопчика - осколкові поранення обох ніг і грудної клітини.

За даним фактом Дружківським відділенням поліції, до території обслуговування кого входить село Кам'янка, відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України. Раніше, бойовики півгодини стріляли з артилерії по селища Сартана під Маріуполем, загорілися будівлі і техніка.