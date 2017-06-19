На Донбасі затримали чергових російських військових, які "заблукали" - Размазнін

Чергових російських військовослужбовців, які "заблукали", затримали на Донбасі 18 червня. Про це повідомив генерал-майор, заступник керівника АТО Олександр Размазнін журналістам у Краматорську, передає "ОстроВ".

Читайте такожВолонтери розсекретили російських військових на Донбасі (фото)"Останнє затримання було вчора. Випускники Санкт-Петербурзької медичної академії, відсвяткувавши День медика, переплутали напрямок і опинилися на нашій території. Затримуємо (росіян-військовослужбовців), багато затримуємо. Але річ у тому, що не все ми можемо видавати в пресі. У нас забирають цих затриманих певні структури. Наше завдання - воювати. Затримати і віддати. Решта - не наша справа ", - сказав він.

Генерал-майор зазначив, що затримання російських військовослужбовців у зоні АТО відбуваються досить часто, просто інформація про це не оприлюднюється в пресі. "Регулярно затримуємо, сказати щодня - це буде неправда, але досить часто", - сказав Размазнін.