Росія не пропускає на свою територію мародерів та екс-в'язнів із ОРДЛО - розвідка

Російська Федерація вживає заходи щодо недопущення на свою територію мародерів та осіб з кримінальним минулим з окупованої території Донбасу. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

«Так, на неконтрольованих пунктах пропуску (українсько-російського кордону - УНІАН) відмічено проведення робіт з інженерного облаштування та посилення заходів з перевірки осіб, які перетинають кордон. Зокрема, перетин кордону заборонено особам, які мають документи, видані окупаційними адміністраціями. Пропускають лише тих, хто має офіційні документи України. Одночасно на пунктах пропуску перебувають мобільні групи, які здійснюють додаткову перевірку документів та транспортних засобів, що переміщаються з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. При цьому проводиться опитування на предмет причетності до діяльності «силових структур ДНР/ЛНР», - йдеться у повідомленні.

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Окремо сказано, що у зв’язку з відсутністю умов для проходження служби військовослужбовці частин і підрозділів 8 Армії Південного Військового округу Збройних сил РФ масово ухиляються від проходження військової служби.

«Через неукомплектованість особовим складом командуванням введено заборону на звільнення з військової служби та запроваджено спеціальний алгоритм під час планування та проведення відпусток військовослужбовцями, спрямований на забезпечення їх примусового повернення з відпусток. Алгоритм передбачає розрахунок маршруту руху до місця проведення відпустки із зазначенням контрольних пунктів та часу їх проходження», - заявляють українські розвідники.

Як повідомляв УНІАН раніше, законопроект про реінтеграцію Донбасу містить положення про поширення статусу окупованих територій на окремі райони Донецької і Луганської областей, заявив директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв.

"Стосовно окупованих територій, дійсно, відповідно до законодавства України, окупованою вважається станом на цей момент Автономна республіка Крим і місто Севастополь - тимчасово окупованими, і в новому законопроекті дійсно містяться положення поширення статусу окупованої території на окремі райони Донецької і Луганської областей", - заявив дипломат.