Законопроект про реінтеграцію Донбасу: ОРДЛО можуть отримати новий статус

Законопроект про реінтеграцію Донбасу містить положення про поширення статусу окупованих територій на окремі райони Донецької і Луганської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв.

"Стосовно окупованих територій, дійсно, відповідно до законодавства України, окупованою вважається станом на цей момент Автономна республіка Крим і місто Севастополь - тимчасово окупованими, і в новому законопроекті дійсно містяться положення поширення статусу окупованої території на окремі райони Донецької і Луганської областей", - заявив дипломат.

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"З огляду на те, що ми об'єднали навколо України потужну коаліцію держав, які підтримують нас у наші боротьбі з російською агресією, мова йде не про те, що нам треба отримати згоду від наших партнерів, від Сполучених Штатів, від Німеччини, але в атмосфері співробітництва і парнерства, бо звичайно інформуємо наших парнерів про наміри, які в нас існують", - заявив Макеєв.

"Але звичайно ж, останнє слово у цьому за українськими законодавцями", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що законопроект про реінтеграцію Донбасу, який повинен визначати шляхи відновлення державного суверенітету України в Донецькій і Луганській областях, не вплине на Мінський переговорний процес.