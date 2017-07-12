Доба в зоні АТО: бойовики збільшили кількість обстрілів українських позицій

Минула доба в зоні АТО відзначилась збільшенням кількості обстрілів українських позицій на Луганському напрямку, повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6 годину 12 липня.

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Після 18 години незаконні збройні формування тричі били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та 82 міліметрового міномету по Новоолександрівці. Також 10 мін бойовики випустили по Новотошківському. А близько 22 години під вогнем з великокаліберних кулеметів і гранатометів противника опинились наші військові у Новозванівці та Станиці Луганській.

На Донецькому напрямку о 10 вечора злочинці вели вогонь з великокаліберних кулеметів по шахті Бутівка, та 82 міліметрового міномету, гранатометів, стрілецької зброї по Авдіївці.

На Маріупольському напрямку вночі ворог продовжив обстрілювати українські опорні пункти у Павлополі.

За минулу добу, один український захисник, внаслідок гранатометного обстрілу отримав осколкове поранення.

Загалом, 11 липня, бойовики 21 раз застосовували зброю.

Крім того активізував противних і повітряну розвідку наших позицій. В районах населених пунктів Донецький-Слов’яносербськ та Станиці Луганської українські військові зафіксували політ ворожих безпілотних літальних апаратів.