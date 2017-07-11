Бойовики 7 разів порушували перемир’я, один український військовий поранений - штаб АТО

З початку доби бойовики російсько-окупаційних військ 7 разів порушували перемир’я, один український військовий отримав поранення. Про це повідомив прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

Як зазначається, упродовж сьогоднішнього дня незаконні збройні формування і далі продовжували поодинокі обстріли позицій сил АТО.

"Як і у попередні дні найбільша активність ворога спостерігалась у темну пору доби, і саме на Маріупольському напрямку. Так з 3 ночі і майже до 6 ранку незаконні збройні формування з кулеметів, гранатометів, стрілецької зброї обстрілювали наших військових у районі Павлополя. Також вночі, вкотре навмисно наражаючи на небезпеку цивільне населення, бойовики з гранатометів і кулеметів обстріляли житлові квартали Мар’їнки. Зранку, на Луганському напрямку, противник вів вогонь з гранатомету по українських позиціях у Троїцькому. Внаслідок цього обстрілу один наш військовий отримав поранення. А вже близько 13 години ворог з міномету 82 калібру, гранатометів та стрілецького озброєння бив по селищу Березове", - йдеться у повідомленні.

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Також зранку незаконні збройні формування обстріляли українських захисників в районі Авдіївки, що на Донецькому напрямку.

Як повідомляв УНІАН раніше, минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції найнапруженіша ситуація була на Луганському напрямку. Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

“Вчора на Луганському напрямку спостерігалася найбільш напружена ситуація”, - сказав Лисенко.

За його словами, зокрема, бойовики із населеного пункту Калинівка впродовж 30 хвилин з мінометів обстрілювали позиції сил АТО біля Троїцького, випустивши по ним близько 40 мін. Всього ж на Луганському напрямку вчора бойовики 8 разів обстріляли позиції українських військових, 5 з яких - із забороненого озброєння.